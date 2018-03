Horrornacht von Paris: Was am 13.11.15 geschah

„Jetzt könnt ihr die Angst spüren, die die Menschen in Syrien jeden Tag spüren“

In der Konzerthalle Bataclan spielte an dem Abend die kalifornische Band Eagles of Death Metal. Mitten im Konzert fielen Schüsse, die Band hörte auf zu spielen. Die Geiselnahme im Bataclan nahm ihren Anfang. Die verängstigten Konzertbesucher hätten zuhören müssen, wie ihre Geiselnehmer gebetet hätten, erzählte später ein Überlebender. „Jetzt könnt ihr die Angst spüren, die die Menschen in Syrien jeden Tag spüren“, hätten die Angreifer gesagt. Allein im Zuge des Angriffs auf den Bataclan-Konzertsaal kamen 89 Menschen ums Leben.