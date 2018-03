Terrorangriff in Frankreich: Geiselnahme mit Toten

Terroralarm in Südfrankreich: Ein bewaffneter Mann hat Freitagvormittag in einem Supermarkt im Ort Trebes mindestens zwei Menschen getötet und mehrere weitere als Geiseln genommen. Der Geiselnehmer in Trebes hat sich laut der Staatsanwaltschaft auf den Islamischen Staat berufen. Zuvor hatten zwei weitere bewaffneter Täter in der nahe gelegenen Stadt Carcassonne aus einem Auto Schüsse auf Polizisten abgegeben, die gerade beim Joggen waren. Dabei wurde mindestens ein Beamter verletzt.