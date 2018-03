Lange Wartezeiten für Tirols Jungärzte

Resolution der Kurie der angestellten Ärzte

„Leider setzen auch die meisten Krankenhausträger in Tirol auf die Mehrarbeit weniger Spitalsärztinnen und Spitalsärzte als auf eine zeitgemäße Verteilung der Arbeitslast auf mehrere Kolleginnen und Kollegen,“ kommentiert Kurienobmann Gruber die Bestrebungen der Bundesländer. Daher hat die Kurie der angestellten Ärzte der Tiroler Ärztekammer eine Resolution an das Land Tirol und die Tiroler Krankenhaus-Gemeindeverbände in den Bezirken gerichtet, dass...



... eine Aufnahme von ärztlichen Ausbildungsbewerbern erfolgen soll, womit die Wartelisten abgebaut würden



... die gesetzlichen Regelungen samt den Arbeitszeithöchstgrenzen zum Arbeitnehmerschutz der angestellten Ärzte unverändert belassen werden sollen



... kein Bedarf für eine Medical School besteht, sondern die bereits ausgebildeten Mediziner an den Krankenanstalten beschäftigt werden sollen.