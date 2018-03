Rauchen im Auto mit Kind wird nun richtig teuer

In Italien ist eine solche Regelung bereits seit einigen Jahren in Kraft, dort müssen Wiederholungstäter sogar mit bis zu 5000 Euro Strafe rechnen. Neben dem Rauchverbot im Auto, wenn Minderjährige dabei sind, beschließt der Nationalrat noch weitere Neuerungen. So sollen jene, die Tabakwaren an Unter-18-Jährige verkaufen, mit 7500 Euro bestraft werden. Im Wiederholungsfall sind sogar bis zu 15.000 Euro fällig. Bisher lag die Altersgrenze für den Kauf von Zigaretten und Co. bei 16 Jahren.