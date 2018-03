ÖFB-U19 startet mit 0:2 gegen Türkei in Eliterunde

Österreichs Fußball-U19-Nationalteam hat zum Auftakt der Eliterunde in Dänemark ein 0:2 gegen die Türkei hinnehmen müssen! Nach torloser erster Spielhälfte sorgte Muhayer Oktay (60. und 83.) in Silkeborg mit einem Doppelpack für die Entscheidung zugunsten des Gegners. Im zweiten Spiel trifft Österreich am Samstag (13 Uhr) auf Bosnien, am Dienstag (14 Uhr) folgt die Partie gegen Dänemark.