Melde-App gegen Hass im Netz: Schockierende Bilanz

1716 Meldungen wurden mit der App „Ban Hate“ (deutsch: „Verbanne den Hass“) seit April 2017 gemacht. Immerhin 910 dieser Hasspostings wurden an Behörden weitergereicht. „Das sind viel mehr als erwartet“, zog Projektleiterin Daniela Grabovac von der Antidiskriminierungsstelle Bilanz – und las grauenhafte Beispiele vor: von Verhetzung gegen Schwule und Flüchtlinge bis zu Geburtstagsgrüßen für Hitler. Überhaupt sei Wiederbetätigung – darunter fällt etwa auch die Holocaust-Leugnung – groß in Mode, so Grabovac, die 366 Posts beim Verfassungsschutz melden musste.