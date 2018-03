Hungerstreik! Fußballer vor UNO-Gebäude in Genf

Der Fußball-Profi Deniz Naki nimmt vor dem UNO-Gebäude in Genf an einem Hungerstreik teil. Der Deutsch-Kurde will damit gegen die militärische Intervention der Türkei in Syrien protestieren. „Mit diesem Hungerstreik möchten wir die Vereinten Nationen an ihre Verantwortung erinnern und gegen den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der türkischen Regierung protestieren“, so Naki zur Zeitung „Welt“.