Otto-Wagner-Spital: KAV setzte „Metallwellen“ ein

Türkis-Blau will U-Ausschuss rasch auf Schiene bringen

Wechsel nach Floridsdorf, dem Heimatbezirk des Skandalbaus: Blau und Türkis bringen eine Resolution für einen raschen U-Ausschuss ein. „Wir hoffen, dass alle Parteien mitziehen, weil sie an Aufklärung interessiert sind. Das wäre ein starkes Signal an den Gemeinderat, der den Ausschuss einsetzen kann“, erklären Bezirksvize Karl Mareda (FPÖ) und Erol Holawatsch (ÖVP).