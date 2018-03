Ein Engel für Georg

Eine Welle der Hilfsbereitschaft schwappt der Familie Polic entgegen: Der Verein „Die Engel auf Erden“, angeführt von Obfrau Bernadette Rachoinig, organisiert am 8. Juni in der Sulmtalhalle in Gleinstätten ein Benefizevent mit 20 Musikgruppen. Steirerbluat, Sternenstaub, Herztattoo, die Alpen Yetis, Inferno oder Kristall legen sich da zum Beispiel ins Zeug. „Wir unterstützen alle Steirer, die an dieser Krankheit leiden und deren Therapie nicht bezahlt wird. Wir werden von früh bis spät für diese Menschen laufen, das ist ein Versprechen“, sagt „Engel“ Bernadette.