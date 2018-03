Streit um Kloster mit Perry: Nonne bettelarm

Es ist ein schweres Schicksal, das die krebskranke Schwester Callanan derzeit tragen muss. Beim Kampf um den Verkauf ihres Klosters verlor die Nonne ihre Mitschwester Catherine Rose Holzman. Die 89-jährige kollabierte bei einem Gerichtstermin in Los Angeles und starb an einem Herzinfarkt. Jetzt greift die Klosterfrau Katy Perry an, erklärt, seit dem Verkauf an die Sängerin sei sie bettelarm und wisse nicht, wo sie ihre nächste Mahlzeit herbekommen solle, berichtet „Enterpress News“.