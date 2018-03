Katze während Psychose als Opfergabe erschlagen

Er war in einem psychotischen Zustand und auf Drogen: „Die rote Katze, die musste sterben“, erklärt der 38-Jährige (Verteidigung: Alexandra Reisinger/Kanzlei Schillhammer) jetzt: „Ich habe Bilder gefühlt und gesehen, dass sonst mein Ex umgebracht wird.“ Also gab er das Tier in einen Sack, schlug es tot, setzte sich dann samt Kadaver halbnackt vor die Haustür: „Weil ich wollte, dass mich wer bestraft.“