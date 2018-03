Mann (37) verletzt Security in türkischem Konsulat

Er wollte eigentlich seinen Reisepass im türkischen Konsulat in Wien ändern lassen, der Termin endete für einen 37-Jährigen jedoch mit einer Anzeige wegen Körperverletzung. Als der Verdächtige die Botschaft verlassen wollte, stellte sich ihm ein Sicherheitsdienstmitarbeiter in den Weg, so die Polizei. Beim darauffolgenden Gerangel erlitt ein Angestellter der Konsularabteilung leichte Verletzungen.