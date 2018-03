Neuer Fiaker-Terminal wandert direkt vor den Dom

Die Fiaker-Unternehmer sehen das Ausschreibungs-Verfahren gelassen, einzig: Die Lizenzen werden auf fünf Jahre befristet. „Das macht es für die Betreiber schwierig zu planen, gerade wenn es um nötige Investitionen wie Fuhrwerke oder Stallungen geht“, bemerkt Franz Winter, Obmann der „Ersten Salzburger Fiaker Vereinigung“ – also jener Institution, die sich für alle Fiaker um Aus- und Weiterbildung der Kutscher, Vorbereitung auf die Lenkerprüfung, Festlegung der Preise für die Fahrten, die Reinigung der benutzten Straßen entlang der Routen sowie die Betreuung des Stellplatzes am Residenzplatz kümmert. Winter: „Wir ziehen alle an einem Strang, nur so funktioniert das Geschäft. Daran müssen sich letztlich eh alle halten.“