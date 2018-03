Bauer wegen Kalb mit Beinbruch angeklagt

Für Tierfreunde war ein Prozess am Mittwoch am Landesgericht nicht gerade leicht verdauliche Kost: Ein Oberländer Bauer (34) soll ein Kalb nach einem offenen Bruch des Hinterbeins rund 14 Tage nicht behandeln haben lassen. Der Tierarzt belastete den Landwirt, dieser will nichts von einer Verletzung bemerkt haben.