„Murer“: Der „Schlächter von Wilna“ vor Gericht

Koordinaten eines Justizskandals, der in Topbesetzung hier seine Umsetzung findet. So brilliert etwa Karl Markovics als Simon Wiesenthal. Wie aber Regisseur Christian Frosch in Gerichtssaalszenen verbrecherische Ungeheuerlichkeiten nüchtern entrollt und diese auf die zutiefst verstörende Lakonie des von Karl Fischer gespielten Schlächters Franz Murer bettet, lässt einen erschaudern. Ein Film von bedrückender Aktualität in Zeiten eines wiedererstarkenden Nationalismus.