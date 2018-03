Drogen um 300.000 Euro in Lokalen verkauft

Der Fall kam bereits im November 2017 ins Rollen, als ein Polizeibeamter bei einer Routinekontrolle in Leibnitz ein Auto anhielt, in dem ein bereits amtsbekannter Süchtiger saß. Im Pkw stellten die Uniformierten eine größere Menge an Marihuana sowie eine Waage sicher. Damit lag der Verdacht nahe, dass der Steirer mit Drogen dealte.