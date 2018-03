18 Hunde und 10 Katzen in der Wohnung gehalten

„Hätte ich die Viecherl verhungern lassen sollen?“

Warum sie die alle selbst in der Wohnung behalten habe, will der Richter wissen. Sie hätte die Hunde und Katzen doch ins Tierheim bringen können. „Aber das habe ich doch versucht“, erklärt sie ganz aufgebracht – doch das Tierheim sei ebenfalls voll gewesen. „Ja hätte ich die Viecherln im Winter draußen verhungern lassen sollen?“ Auch auf die Fragen des Richters zur von Tierkot völlig verdreckten Wohnung hat sie ihre eigene Erklärung: „Die Hunde haben sich erst aus Angst vor der Polizei angemacht!“ Die Verhandlung wurde schließlich vertagt, der Richter will noch ein tierärztliches Gutachten einholen.