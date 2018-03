Navy-Kampfjet filmte 2015 Ufo über US-Ostküste

Der Waffensystemoffizier an Bord der „Hornet“, die in rund 7600 Metern Höhe unterwegs ist, als man das Ufo sichtet, versucht mehrfach das Flugobjekt ins Visier zu bekommen, schafft es aber schließlich erst beim dritten Versuch per Autotrack. In dem Clip, den die private Organisation To The Stars Academy (TTSA), die sich der Untersuchung solcher Vorfälle verschrieben hat, jetzt veröffentlicht hat, ist zu sehen, wie das Ufo mit extrem hoher Geschwindigkeit über die Meeresoberfläche rast.