Hündin „Jessi“ irrt durch Flachgau

Es passierte am 7. März im Salzburger Stadtteil Lehen, als sich die Hündin bei einem Kindergarten erschreckte, von der Leine los riss. Gerade einmal eineinhalb Stunden später wurde der Labrador-Spitz-Mischling in Hallwang gesichtet. Einen Tag später in Eugendorf. Danach lässt sich die Spur über Hof bis in die Hinterschroffenau verfolgen. Das war Freitag.