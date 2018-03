Umfrage: Grüne liegen nur noch bei drei Prozent

Eva Glawischnigs Einstieg beim früheren Erzfeind Novomatic hat die Grünen Punkte gekostet - so viel steht fest. In einer Online- und Telefonumfrage des Market-Instituts mit 807 Befragten gaben 67 Prozent an, der Wechsel der früheren Bundessprecherin zum Glücksspielkonzern habe den Grünen geschadet. 62 Prozent meinten, der Jobwechsel von Glawischnig sei ähnlich zu sehen wie die Lobby-Tätigkeiten des ehemaligen SPÖ-Chefs Alfred Gusenbauer.