Vienna Capitals gewinnen „Krimi“ in Innsbruck

Neben Salzburg und Zagreb liegen auch die Vienna Capitals im Viertelfinale mit 2:0 in Front. Der Titelverteidiger aus Wien kam in einem packenden Eishockey-Krimi in Innsbruck zu einem 3:2-Sieg nach Verlängerung. Zum Matchwinner avancierte der 30-jährige Routinier Rafael Rotter mit seinem Siegtreffer nach exakt 72:36 Minuten. Es war der 14. Play-off-Erfolg en suite für die Wiener.