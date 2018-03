Kirchi sagt Adieu: „Alles schwirrt im Kopf“

Coole Teamkolleginnen

„Ich bin froh, dass ich so coole Teamkolleginnen habe“, meinte Kirchgasser wenig später im ORF-Fernsehinterview. Hosp und Anna Veith, die am Samstag ohne Renneinsatz war, stünden ihr am nächsten. „Es ist eine tiefe Freundschaft aus dem Beruf heraus geworden bei uns, und das ist einfach auch eine schöne Sache.“ Am 9. Dezember 2001 hatte Kirchgasser als 16-Jährige in Sestriere im Weltcup debütiert und gleich den 17. Platz im Slalom erreicht. Die etwas ältere Hosp war damals auch dabei, schaffte es allerdings nicht in den zweiten Durchgang.