RBS-Sieg, Caps souverän, Linz und KAC verlieren

Titelverteidiger Vienna Capitals ist zum Play-off-Auftakt in der Erste Bank Eishockey-Liga (EBEL) noch nicht wirklich gefordert gewesen. Die Wiener setzten sich am Freitag im ersten Spiel des „best of seven“-Viertelfinales gegen Innsbruck mit 4:1 durch. Einen 3:2-Overtime-Sieg feierte Salzburg gegen Dornbirn. Linz verlor nach Verlängerung 3:4 gegen Zagreb, der KAC unterlag Bozen 1:3.