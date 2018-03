Stadt verteidigt Kosten für das „Haus der Musik“

Kein Saisonsausfall am Patscherkofel gewollt

Was den Patscherkofel betreffe, habe man eine rasche Fertigstellung forciert, um keinen Saisonsausfall zu erleiden. Grundsätzlich sei aber noch nicht alles abgerechnet, deswegen will Patscherkofel-Geschäftsführer Martin Baltes auch keine „Wasserstandsmeldungen“. Bisher wurden 38,6 Mio. Euro ausgegeben, Baltes glaubt an eine Punktlandung betreffend der beschlossenen 55 Millionen €. Zufrieden zeigt man sich betreffend der Stadt- und Regionalbahn, dort sei der Voranschlag um 50 Mill. unterschritten.