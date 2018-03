Mowinckel führt, Shiffrin vor Kristall, Haaser 8.

Ragnhild Mowinckel geht als Führende in den zweiten Durchgang des Weltcup-Riesentorlaufs der alpinen Ski-Damen am Freitag in Ofterschwang. Die Norwegerin hat zur Halbzeit 0,44 Sekunden Vorsprung auf die Deutsche Viktoria Rebensburg, 0,56 auf die Italienerin Marta Bassino und 0,60 auf Mikaela Shiffrin.