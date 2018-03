Rührend! Mega-Fahne für Schumacher bei F1-Tests

Vettel pfeilschnell

Ferrari durfte sich am Donnerstag über eine Bestzeit bei den Tests freuen: Sebastian Vettel war auf dem Circuit de Catalunya bei Barcelona der Schnellste und absolvierte dabei ein Marathon-Programm. Der Ferrari-Star fuhr am Donnerstag in 1:17,182 Minuten die beste Zeit und legte während seiner Rennsimulationen insgesamt 188 Runden zurück. Das entspricht fast drei kompletten Grand-Prix-Distanzen. Das erste Saisonrennen findet am 25. März in Melbourne statt.