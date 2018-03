Diese Wiener U-Bahn braucht keinen Fahrer

Großzügig im Innenraum, bequeme Sitze und vor allem fahrerlos: So sieht die Zukunft der Wiener U-Bahn aus. Siemens gewährte in seinem Fertigungswerk im elften Bezirk erste Einblicke in die neue Zuggeneration. Der X-Wagen kommt ab 2020 - zunächst mit Personal auf der U1 bis U4 – zum Einsatz und wird die alten Silberpfeile schrittweise ablösen.