Felix Großschartner überzeugt als Zeitfahr-4.!

Bora-Kollege Patrick Konrad hielt als 13. mit 39 Sekunden Rückstand auch gut mit. Während der Niederösterreicher in der Gesamtwertung um zwei Positionen auf Platz zwölf vorrückte (+54 Sek.), verbesserte sich Großschartner um drei Plätze auf Rang sechs (+35). Auf den drittplatzierten Alaphilippe fehlen ihm nur neun Sekunden. Luis Leon Sanchez vom Team Astana hielt sich mit Tagesrang sieben (+28) an der Gesamtspitze, 15 Sekunden vor Poels. Das fünfte Teilstück führt am Donnerstag über 163,5 km von Salon-de-Provence nach Sisteron, inkludiert ist ein Berg der ersten Kategorie.