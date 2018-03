Telfs: Duo griff jungen Afghanen mit Messer an

Rätselhafter Angriff auf einen jungen Afghanen in Telfs: Zwei Unbekannte fragten den 17-Jährigen zunächst nach seiner Herkunft und attackierten ihn dann. Das Opfer erlitt zwei Schnittwunden am Arm. Nun sucht die Polizei nach den Angreifern, die nach der Tat in Richtung Ortszentrum geflüchtet waren.