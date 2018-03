Neumayer gewinnt Europacup-Abfahrt in Kvitfjell

Der Salzburger Christopher Neumayer hat eine Europacup-Abfahrt in Kvitfjell gewonnen! Neumayer setzte sich am Dienstag auf der Olympiastrecke von 1994 in Norwegen 0,28 Sekunden vor dem Schweizer Urs Kryenbühl durch, Dritter wurde mit Christoph Krenn (+0,33) der nächste Österreicher.