Versenkter Flugzeugträger „USS Lexington“ entdeckt

Felix the Cat und japanische Flaggen

Das Wrack wurde am Sonntag vom Forschungsschiff „R/V Petrel“ im zum Pazifik gehörenden Korallenmeer aufgespürt. Das Suchteam entdeckte auch elf der 35 Kampfflugzeuge, die mit dem Flugzeugträger untergegangen waren. Auf den Flugzeugen ist das Symbol der US Army Air Force gut zu sehen. Auf einer Maschine befinden sich zudem die Cartoonfigur Felix the Cat und vier kleine japanische Flaggen - vermutlich ein Symbol für getötete Gegner.