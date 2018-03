Brajkovic wechselt ans College von Stephen Curry

Der 2,06 Meter große Brajkovic hatte die 1837 gegründeten Hochschule in der Stadt nördlich von Charlotte bereits Ende Juni vergangenen Jahres besucht. Heimgekehrt ist er damals mit einer ganzen Reihe an Eindrücken. Der Center traf nicht nur Langzeit-Coach Bob McKillop, der seit 1989 (!) im Amt ist, sondern auch künftige Mitspieler. Natürlich schaute sich der 18-Jährige zudem ausgiebig in der 5.200 Zuschauer fassenden John M. Belk Arena, seinem künftigen Arbeitsplatz, um. Davidson spielt in der Atlantic 10 Conference der NCAA Division I.