Oscars 2018: Alle Gewinner auf einen Blick

BESTER FILMSONG

"Mystery of Love" aus "Call Me by Your Name", Musik und Text: Sufjan Stevens

"Remember Me" aus "Coco", Musik und Text: Kristen Anderson-Lopez und Robert Lopez

"This Is Me" aus "Greatest Showman", Musik und Text: Benj Pasek und Justin Paul

"Stand Up for Something" aus "Marshall", Musik: Common und Diane Warren

"Mighty River" aus "Mudbound", Musik: Mary J. Blige, Raphael Saadiq und Taura Stinson