Pauline und ihr Dobratsch

Ich liebe den Dobratsch!“ Es ist ein untrennbares Band, das die Villacherin mit ihrem Berg verbindet. „Schon als neunjähriges Mädchen habe ich in den Wäldern am Fuße des Berges gespielt“, so die heute 63-Jährige, die als Kind den Bau der Villacher Alpenstraße miterlebt hat, das Skigebiet und die Entwicklung zum Naturpark: „Als ich das erste Mal die Deutsche Kirche auf dem Gipfel sah, war es um mich geschehen. Es war wie Liebe auf den ersten Blick.“