Brite stürzte acht Meter in eine Gletscherspalte

Bergrettung und Alpinpolizei rückten am Samstag Nachmittag zu einem Einsatz am Pitztaler Gletscher aus. Im Bereich der Wildspitzbahn stürzte laut Polizeibericht ein britischer Snowboarder rund acht Meter in eine Gletscherspalte. Er war zuvor alleine und abseits der Piste unterwegs gewesen. Dabei fuhr er laut Polizei in Längsrichtung über eine schneebedeckte Gletscherspalte. Als die Schneebrücke brach, stürzte der Mann ab und blieb auf einer weiteren Schneebrücke in der Spalte liegen. Andere Wintersportler haben den Sturz beobachtet und die Rettungskette in Gang gesetzt.