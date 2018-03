ÖSV-Adler verpassen Podium in Lahti nur hauchdünn!

Ähnlich wie bei Hayböck überwog bei Kraft und Schlierenzauer trotz des knapp verpassten Podiums das positive Gefühl nach den gezeigten Leistungen. "Heute hat es viel mehr Spaß gemacht. Endlich ist mal wieder die Post abgegangen", freute sich Kraft über seine Sprünge. "Wir wissen jetzt, dass wir es draufhaben." Auch Schlierenzauer wollte das Positive in den Einzelbewerb am Sonntag mitnehmen. "Es hat mir Selbstvertrauen gegeben, weil der Abgang vom Tisch immer besser wird. In der Luft hab‘ ich schon noch eine Challenge", so der Tiroler. "Skispringen ist eine sehr sensible, komplexe Sportart. Wenn man die richtigen Schrauben dreht, kann es schnell nach vorne gehen."