Berühmt-berüchtigter Gipfel

Wir starten die Tour über die Brücke des Untertalbaches und kurz über die Wiese zur Forststraße. Die Forststraße im unteren Bereich ist noch lange in das Frühjahr hinein zu befahren. In Kehren hinan zur Jagdhütte auf der Herzmaieralm (1649 m). Weiter über freie Flächen und einen lichten Lärchenwald – hier erinnert eine Gedenktafel an das Lawinenunglück 1985 – hinauf ins Herzmaierkar bis vor den ersten Steilaufschwung.