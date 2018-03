AMS: Hitzige Debatte über Kopftuch-Verbot

Wie das Nachrichtenmagazin „profil“ in seiner am Montag erscheinenden Ausgabe berichtet, werden alleine beim AMS in Wien 1800 Berater und Beraterinnen beschäftigt. In ganz Österreich trage keine einzige Mitarbeiterin mit Kundenkontakt bei der Arbeit ein Kopftuch. „Rollenbilder“ sollen so „gerade in Zusammenhang mit der Arbeitssuche nicht tradieren“, wird Göschl dazu in einer Aussendung zitiert.