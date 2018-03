Wird Königin Elsa sich als lesbisch outen?

Es gibt vermutlich kaum einen Animationsfilm, dessen zweiter Teil mit so viel Spannung erwartet wird wie „Frozen 2“. Wie geht es mit der jungen Königin Elsa weiter, die nach ihrer Krönung erst lernen musste, mit ihrer Eiszauberkraft umzugehen. Im Gegensatz zu ihrer Schwester Anna, die sich im ersten Film zuerst in Prinz Hans und später in den Eishacker Kristoff verliebt, war Liebe bisher kein Thema für die blonde junge Frau.