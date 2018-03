Weinstein-Skulptur erregt Aufsehen in Hollywood

Kurz vor der Oscarverleihung ist der gestürzte Filmmogul Harvey Weinstein in Hollywood aufgetaucht - allerdings nur als Werk eines Straßenkünstlers. Plastic Jesus, der für Street-Art-Proteste bekannt ist, enthüllte am Donnerstag auf dem Hollywood Boulevard eine goldglänzende Skulptur von Weinstein, der im Bademantel auf einer Casting-Couch sitzt und in seinem Schoß eine Oscar-Statuette in der Hand hält.