Auch Putin lässt jetzt neue Atomraketen entwickeln

Das atomare Wettrüsten nimmt wieder Fahrt auf: Als Reaktion auf die US-Raketenabwehr hat der russische Präsident Wladimir Putin bei seiner Rede an die Nation am Donnerstag neue, angeblich nicht abfangbare nukleare Raketentypen der Streitkräfte vorgestellt - und damit nach US-Präsident Donald Trump die Hoffnung auf Weltfrieden weiter getrübt. Während Terror in der öffentlichen Wahrnehmung als sicherheitspolitisches Hauptproblem gilt, sehen Experten fast 30 Jahre nach dem Ende des Kalten Kriegs die Welt immer näher an den Rand einer potenziellen nuklearen Katastrophe rutschen.