Kim und Ireland Basinger nackt für den Tierschutz

China-Designer soll auf Fake-Fur umstellen

Die Schauspielerin schrieb gerade einen offenen Brief an den chinesischen Designer Luo Zheng, weil dessen Mode mit Pelz geschneidert wird: “Diese Sache liegt mir sehr am Herzen. Ich habe seit Jahren vermieden, Pelze zu tragen. Denn PETAs Ermittlungen haben bewiesen, wie grausam die Tiere umgebracht werden – durch Erschlagen, Ausbluten lassen und Erhängen. Einige werden sogar bei lebendigen Leibe gehäutet.“Sie hofft, dass Chinas führender Modezar mit gutem Beispiel vorangeht und nur noch Fake-Fur benutzt.