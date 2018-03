„Kanal trocknet aus“

„Das Wasser wurde abgedreht. Der Kanal trocknet unter unter der verbliebenen Eisschicht auf einer Länge von 30 Kilometern aus. Das ist das Todesurteil für die Fische!“, so besorgte Umweltschützer gegenüber der „Krone“. Am Mittwochnachmittag rückte Augenzeugenberichten sogar die Feuerwehr an, um die Anlage wenigstens etwas aufzufüllen. „Das kann doch nicht sein, dass man die Tiere so brutal verenden lässt“, ärgern sich Anrainer. Doch die EVN verweist auf die technische Notwendigkeit. „Seit Jahren wird bei Temperaturen von minus zehn Grad und darunter das System entleert“, erklärte ein Sprecher auf Anfrage. „Denn wenn das Eiswasser in die Kraftwerke einfließt und dort weiter gefriert, richtet es große Schäden an. Außerdem ist dann eine Stromerzeugung unmöglich.“ Diese Maßnahme sei alle paar Jahre erforderlich, heißt es und leider nicht zu ändern: „Wenn sich Eis bildet, haben wir einfach keine andere Möglichkeit mehr.“