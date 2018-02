Ärztepaar in Haus überwältigt und ausgeraubt

Gegen 19 Uhr klingelte es an der Tür des schönen Einfamilienhauses in der Ulmenstraße - arglos öffnete der pensionierte Arzt. Ein Fehler: Zwei maskierte, unter anderem mit einem Messer bewaffnete Täter, stürmten herein, attackierten das Opfer mit Pfefferspray und schlugen im wahrsten Sinne des Wortes zu.