Russell Crowe versteigert Andenken an seine Ehe

Russell Crowe ist seit 2003 mit Danielle Spencer verheiratet, lebt aber seit mittlerweile mehr als fünf Jahren getrennt von der australischen Schauspielerin. Die Scheidung soll nun endlich finalisiert werden - und zwar an einem ganz besonderem Datum. Am 7. April will Crowe endlich ein freier Mensch sein, genau an dem Tag, an dem er vor 15 Jahren seiner bald Ex-Gattin das Jawort gegeben hatte. Grund zum Feiern hat der Hollywoodstar dann auf jeden Fall: Der 7. April ist nämlich auch Crowes Geburtstag.