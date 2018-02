Rapid vs. Ried: Pflichtsieg als Charaktertest

Da darf der Erstligist im Viertelfinale kein Stolperstein sein. Auch wenn die Bilanz trügerisch ist: In 40-Liga-Heimspielen hat Rapid gegen Ried noch nie (!) verloren. Aber alle drei Cup-Duelle endeten mit einem grün-weißen Fiasko. Zuletzt im Oktober 2011 mit 1:2 nach Verlängerung. In Hütteldorf. Und ein 0:3 im Innviertel kostete letzte Saison Canadi endgültig seinen Job in Hütteldorf.