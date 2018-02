Achtelfinal-Einzug! Ofner beendet Durststrecke

Diese Saison hatte der Steirer in Brisbane, Melbourne, New York und Rio de Janeiro die Quali nicht überstanden. Der fünfte Anlauf auf einen Tour-Hauptbewerb war dafür von Erfolg gekrönt. Dieser gelang nach Siegen über Rafael Matos (BRA/6:3,6:4) und Pedro Cachin (ARG/4:6,6:2,6:4). Ofner feierte damit am Dienstag in Sao Paulo schon seinen dritten Match-Sieg in Folge. Gegen den 25-jährigen Cecchinato, gegen den er gleich zehn Asse schlug und keinen Breakball zuließ, hatte er zuvor noch nie gespielt.