Vettel Tagesbester bei Testfahrten in Spanien

Sebastian Vettel hat am zweiten Tag der Formel-1-Testfahrten in Montmelo in 1:19,673 Minuten eine neue Bestzeit auf dem Circuit de Catalunya aufgestellt. Vettel, der insgesamt 98 Runden absolvierte, verwies in seinem Ferrari den finnischen Mercedes-Piloten Valtteri Bottas um 0,303 Sekunden auf Platz zwei. Dritter wurde der Belgier Stoffel Vandoorne im McLaren vor Max Verstappen (NED) im Red Bull.