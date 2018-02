Formel 1 startet bei „frostigen“ 5 Grad in Saison!

Zu den ersten Autos auf der 4,655 Kilometer langen Strecke gehörten Mercedes und Ferrari. Am Steuer des neuen "Silberpfeils" saß zunächst Valtteri Bottas. Weltmeister Lewis Hamilton sollte den W09 am Nachmittag übernehmen. Für Ferrari begann Kimi Räikkönen, Starpilot Sebastian Vettel ist am Dienstag an der Reihe. In den vier Testtagen in dieser Woche bis Donnerstag und den vier Tagen in der kommenden Woche vom 6. bis 9. März müssen alle Teams versuchen, ihre Autos bestmöglich abzustimmen. Die Saison startet am 25. März mit dem Grand Prix von Australien in Melbourne und endet sechs Monate später in Abu Dhabi.