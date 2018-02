Wahl-Eklat in Hallein

Wie berichtet sammeln die NEOS derzeit Unterstützungserklärungen für die Landtagswahl am 22. April. In vier Bezirken haben sie die notwendige Anzahl bereits erreicht, lediglich im Lungau und im Tennengau fehlen noch Unterstützer. Daher war die Pinke Frontfrau und Dreifach-Mama Andrea Klambauer (sie kandidiert hinter Sepp Schellhorn) in den vergangenen Tagen dort unterwegs, um für die NEOS zu werben.